24.05 08:36 MIGnews.com

На Эвересте нашли тела 4 альпинистов

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Тела четырех альпинистов были найдены на Эвересте – "горе смерти". Тела двух туристов, мужчины и женщины и двух проводников обнаружили у четвертого базового лагеря - последнего для альпинистов перед покорением высочайшей вершины на Земле.Об этом сообщает издание Himalayan Times со ссылкой на официальных представителей базового лагеря.Погибших обнаружили в среду утром, 24 мая. Тела были найдены проводниками компании Seven Summit Treks, которые ранее спускали с вершины тело погибшего альпиниста из Словакии Владимира Штрбы.По предположительным данным, альпинисты погибли из-за нехватки кислорода в палатке.В общей сложности на Эвересте в мае погибли девять человек.