24.05 07:44 MIGnews.com

Мэй повысила уровень террористической угрозы до критического

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Уровень террористической угрозы в Великобритании был повышен с серьезного до критического, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.Соответствующее заявление она сделала по итогам заседания чрезвычайного комитета, в состав которого входят представители спецслужб и члены правительства.Повышение уровня террористической угрозы в Британии означает неминуемую угрозу совершения терактов.В ночь на вторник на стадионе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, прогремел взрыв. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе дети, 59 человек были госпитализированы. Полиция рассматривает случившееся как теракт.Ответственность за взрыв взяла на себя группировка "Исламское государство" (запрещено в РФ).По словам Мэй, возможно, за терактом на стадионе "Манчестер Арена" стоит "более широкая группа лиц".Однако по данным NBC, 22-летний Салман Абеди, который, по версии полиции, был исполнителем теракта в британском Манчестере, мог взаимодействовать с "Аль-Каидой".