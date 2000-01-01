24.05 21:21 MIGnews.com

Арестованы брат и отец "манчестерского" террориста

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Младший брат террориста-смертника, убившего 22 человека на концертной площадке в Манчестере, был арестован в Триполи по подозрению в связях с боевиками террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS. Об этом заявил представитель местного антитеррористического подразделения.Сила, известная как Рада, задержала Хашем Абеди, который родился в 1997 году, во вторник вечером, 23 мая, как сообщил агентству Reuters пресс-секретарь Ахмед Бин Салем.Отец террориста-смертника также был арестован в столице Ливии, Триполи, как сообщает пресс-секретарь контртеррористической службы.Контртеррористические силы задержали Рамадана Абеди возле его дома в пригороде Триполи в Айн-Заре в среду днем, 24 мая. Очевидец сказал, что вооруженные люди надели на него наручники.