Арестованы брат и отец "манчестерского" террориста
Младший брат террориста-смертника, убившего 22 человека на концертной площадке в Манчестере, был арестован в Триполи по подозрению в связях с боевиками террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS. Об этом заявил представитель местного антитеррористического подразделения.
Сила, известная как Рада, задержала Хашем Абеди, который родился в 1997 году, во вторник вечером, 23 мая, как сообщил агентству Reuters пресс-секретарь Ахмед Бин Салем.
Отец террориста-смертника также был арестован в столице Ливии, Триполи, как сообщает пресс-секретарь контртеррористической службы.
Контртеррористические силы задержали Рамадана Абеди возле его дома в пригороде Триполи в Айн-Заре в среду днем, 24 мая. Очевидец сказал, что вооруженные люди надели на него наручники.