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Британская полиция арестовала 5 подозреваемого террориста | Фото: Thinkstock24.05 20:57   MIGnews.com

Британская полиция арестовала 5 подозреваемого террориста

5 человек был арестован в связи с терактом в северном английском городе Манчестер, в результате которого погибло 22 человека, как сообщила британская полиция в среду, 24 мая

Был арестован мужчина в городе Уиган, расположенном в 27 км к западу от центра Манчестера.

"Сегодня утром мы провели арест в Уигане в связи с расследованием ужасного теракта на Манчестер-Арене", - заявила пресс-секретарь полиции Манчестера.

"Во время ареста у подозреваемого был пакет, содержимое которого сейчас обследуется", - отмечают полицейские.
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