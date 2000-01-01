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Лодка мигрантов перевернулась у берегов Ливии: 20 погибших | Фото: Thinkstock24.05 17:23   MIGnews.com

Лодка мигрантов перевернулась у берегов Ливии: 20 погибших

По меньшей мере, 20 трупов были обнаружены в море примерно в 30 милях от побережья Ливии, сообщила в среду береговая охрана Италии. Спасателям удалось спасти около 1700 человек на 15 лодках в среду, 24 мая.

"Около 200 человек оказались в воде, когда одна из лодок перевернулась в опасном месте. В воде были обнаружены не менее 20 трупов ", - сказал командующий береговой охраной Козимо Никастро корреспонденту Reuters.

Соучредитель гуманитарной спасательной группы MOAS Крис Катрамбон сообщил в Twitter, что среди погибших были дети.

По словам Никастро, береговая охрана призывает суда помочь береговой охране в проведении спасательной операции.
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