24.05 17:23 MIGnews.com

Лодка мигрантов перевернулась у берегов Ливии: 20 погибших

Поделиться

Все по теме

Комментарии

По меньшей мере, 20 трупов были обнаружены в море примерно в 30 милях от побережья Ливии, сообщила в среду береговая охрана Италии. Спасателям удалось спасти около 1700 человек на 15 лодках в среду, 24 мая."Около 200 человек оказались в воде, когда одна из лодок перевернулась в опасном месте. В воде были обнаружены не менее 20 трупов ", - сказал командующий береговой охраной Козимо Никастро корреспонденту Reuters.Соучредитель гуманитарной спасательной группы MOAS Крис Катрамбон сообщил в Twitter, что среди погибших были дети.По словам Никастро, береговая охрана призывает суда помочь береговой охране в проведении спасательной операции.