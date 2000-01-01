Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












instagram.com 24.05 16:52   MIGnews.com

Месси приговорили к 21 месяцу лишения свободы

Верховный суд Испании приговорил нападающего "Барселоны" Лионеля Месси к 21 месяцу лишения свободы, сообщает Sputnik.

Футболист получил такое наказание за махинации и неуплату налогов за период 2007-2009 годов. Общая сумма составила 4,1 миллиона евро.

Таким образом, суд отклонил апелляцию Месси и оставил в силе прошлогодний приговор.

Отметим, что сроки до двух лет за экономические преступления в Испании не караются тюрьмой и считаются испытательным сроком. Таким образом приговор является условным.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:23
Лодка мигрантов перевернулась у берегов Ливии: 20 погибших
17:07
Главный раввин Тель-Авива ушел на пенсию
16:27
Сына репатриантов чуть не задушили в школе
16:06
В Негеве похитили и убили 19-летнюю девушку
15:56
Нетаниягу: "Мы все равны, мы все братья"
15:27
Дутерте попросил у Путина оружие
15:03
Девушка-дезертир из ЦАХАЛа сбила машиной полицейскую
14:53
НАТО не будет участвовать в операциях против ISIS в Сирии
14:16
Иран обвиняет американцев и саудовцев
14:07
Шойгу: Большинство фильмов о химоружии в Сирии постановочные
13:27
Задержаны три человека по делу о теракте в Манчестере
13:10
Шестидневная Война в оживших фотографиях
12:57
Два араба хотели пронести бомбу к зданию военного суда
12:22
В Алеппо убит "министр войны" ISIS
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus