24.05 16:52 MIGnews.com

Месси приговорили к 21 месяцу лишения свободы

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Верховный суд Испании приговорил нападающего "Барселоны" Лионеля Месси к 21 месяцу лишения свободы, сообщает Sputnik.Футболист получил такое наказание за махинации и неуплату налогов за период 2007-2009 годов. Общая сумма составила 4,1 миллиона евро.Таким образом, суд отклонил апелляцию Месси и оставил в силе прошлогодний приговор.Отметим, что сроки до двух лет за экономические преступления в Испании не караются тюрьмой и считаются испытательным сроком. Таким образом приговор является условным.