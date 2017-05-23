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Сына репатриантов чуть не задушили в школе 24.05 16:27   MIGnews.com

Сына репатриантов чуть не задушили в школе

Второй канал израильского ТВ показал сюжет об ученике седьмого класса Борисе Илаеве.

Перед каникулами Песаха на Бориса напали другие школьники - во время перемены. Один из них пытался задушить Бориса веревкой. Борис говорит: “Я сопротивлялся как мог, думал, что они меня убьют”. Вокруг стояли девочки и фотографировали происходящее на смартфоны.

Мальчик с тех страдает от сильных болей в шее и в руке. Врачи подозревают, что у него - трещина в ключице.

Мать Бориса говорит, что никто не хочет заниматься делом - ни школа, ни министерство образования, ни полиция. Напавших на Бориса на один день отстранили от занятий - и этим все закончилось.

Министерство образования утверждает, что администрация школы “действовала быстро и решительно”, что Борису и семье “предоставлена вся необходимая поддержка”, и что дело расследуется полицией.



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