Сына репатриантов чуть не задушили в школе

Второй канал израильского ТВ показал сюжет об ученике седьмого класса Борисе Илаеве.
Перед каникулами Песаха на Бориса напали другие школьники - во время перемены. Один из них пытался задушить Бориса веревкой. Борис говорит: “Я сопротивлялся как мог, думал, что они меня убьют”. Вокруг стояли девочки и фотографировали происходящее на смартфоны.
Мальчик с тех страдает от сильных болей в шее и в руке. Врачи подозревают, что у него - трещина в ключице.
Мать Бориса говорит, что никто не хочет заниматься делом - ни школа, ни министерство образования, ни полиция. Напавших на Бориса на один день отстранили от занятий - и этим все закончилось.
Министерство образования утверждает, что администрация школы “действовала быстро и решительно”, что Борису и семье “предоставлена вся необходимая поддержка”, и что дело расследуется полицией.