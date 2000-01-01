24.05 18:20 MIGnews.com

В Великобритании могут вернуть смертную казнь за терроризм

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Член партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) и депутат Европарламента от Великобритании Дженис Эткинсон предложила восстановить смертную казнь за преступления, связанные с терроризмом после атаки в Манчестере, унесшей жизни более 20 человек.Она уточнила, что в случае попадания UKIP в парламент вопрос смертной казни может быть даже вынесен на общенациональный референдум.Между тем член партии Дэвид Шаллис пояснил, что у UKIP нет целенаправленной политики по восстановлению смертной казни, однако она "будет открыта к проведению национального юридически обязывающего референдума, если достаточное число британцев этого потребуют".В королевстве после теракта в Манчестере объявлен наивысший, критический уровень террористической угрозы.Повышение уровня террористической угрозы в Британии означает неминуемую угрозу совершения терактов.В ночь на вторник на стадионе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, прогремел взрыв. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе дети, 59 человек были госпитализированы. Полиция рассматривает случившееся как теракт.Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".По словам Мэй, возможно, за терактом на стадионе "Манчестер Арена" стоит "более широкая группа лиц".Однако по данным NBC, 22-летний Салман Абеди, который, по версии полиции, был исполнителем теракта в британском Манчестере, мог взаимодействовать с "Аль-Каидой".