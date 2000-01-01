24.05 15:03 MIGnews.com
Девушка-дезертир из ЦАХАЛа сбила машиной полицейскую
Минувшей ночью при рутинной проверке документов в Кирьят-Ям была остановлена машина, за рулем которой находилось 19-летняя дезертирка из ЦАХАЛа.
Полицейская, осознав, что речь идет о дезертире, потребовала заглушить мотор. Девушка, напротив, дала газ, сбила полицейскую и скрылась с места происшествия.
Полицейская упала и получила ранение головы.
Полицейские через некоторое время нашли брошенную машину. Отец девушки помог полиции найти дезертирку и ее подругу. Обе арестованы.
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