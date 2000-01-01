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YouTube 24.05 13:27   MIGnews.com

Задержаны три человека по делу о теракте в Манчестере

В среду, 24 мая, три человека были арестованы по делу о теракте в Манчестере. Полиция продолжает расследование кровавого нападения во время концерта. В результате взрыва смертника возле стадиона "Манчестер-арена" погибли 22 человека и более 60 получили ранения.

"В связи с продолжающимся расследованием были выданы три ордера на арест подозреваемых в южной части города", - сообщил пресс-секретарь полиции Манчестера.

Напомним, что жуткий инцидент произошел в понедельник вечером, 22 мая. Ответственность на себя за теракт взяла террористическая группировка "Исламское Государство", известная как ISIS.
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