24.05 12:57 MIGnews.com

Два араба хотели пронести бомбу к зданию военного суда

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Два араба были задержаны на контрольно-пропускном пункте возле военного суда в Шхеме. Инцидент произошел в среду, 24 мая.Это уже второй подобный случай за этот месяц, отметили в полиции. У одного из подозреваемых обнаружили две самодельные бомбы.Подросток в сопровождении взрослого были задержаны во время попытки пройти через КПП "Керм Абу Салим", недалеко от здания военного суда, сообщила пресс-секретарь израильской полиции Люба Самри.Арабы"вызвали подозрение" у офицеров, что и привело ко второму обыску. В ходе повторного обыска пограничники и обнаружили две взрывчатки, спрятанные под одеждой подростка.Полиция выяснила, что подозреваемые являются жителями лагеря для беженцев Дженин. Задержанных передали ШАБАКу для проведения допроса.Саперы, прибывшие на место происшествия, обезвредили самодельные бомбы.