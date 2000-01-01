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24.05 12:57   MIGnews.com

Два араба хотели пронести бомбу к зданию военного суда

Два араба были задержаны на контрольно-пропускном пункте возле военного суда в Шхеме. Инцидент произошел в среду, 24 мая.

Это уже второй подобный случай за этот месяц, отметили в полиции. У одного из подозреваемых обнаружили две самодельные бомбы.

Подросток в сопровождении взрослого были задержаны во время попытки пройти через КПП "Керм Абу Салим", недалеко от здания военного суда, сообщила пресс-секретарь израильской полиции Люба Самри.

Арабы"вызвали подозрение" у офицеров, что и привело ко второму обыску. В ходе повторного обыска пограничники и обнаружили две взрывчатки, спрятанные под одеждой подростка.

Полиция выяснила, что подозреваемые являются жителями лагеря для беженцев Дженин. Задержанных передали ШАБАКу для проведения допроса.

Саперы, прибывшие на место происшествия, обезвредили самодельные бомбы.
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