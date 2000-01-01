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YouTube 24.05 11:29   MIGnews.com

"Манчестерский террорист" был известен властям

"Манчестерский террорист", убивший 22 человека и ранивший более 60 после концерта в Манчестере, был известен спецслужбам страны до совершения теракта. Об этом заявила министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд в среду, 24 мая.

Также она отметила, что, скорее всего, 22-летний выходец из Ливии Салман Абеди, действовал не один.

Террорист родился в Манчестере 1994 года, после того, как его семья бежала из Ливии от преследований Муаммара Каддафи.

"Очень вероятно, что Абеди действовал не в одиночку. Поэтому спецслужбы и полиция прорабатывают свои версии, чтобы удостовериться, что они получать всю информацию о теракте для того, чтобы держать нас в безопасности", - заявила Радд в интервью BBC Radio.

На вопрос, был ли известен террорист разведывательным службам, министр добавила:

"Спецслужбы Британии знают о многих людях, но это не означает, что они будут арестовывать всех, кого они знали ранее. Я уверена, что, когда закончиться это расследование, то мы узнаем намного больше".
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