24.05 11:12 MIGnews.com

В аэропорту Лондона задержан предполагаемый террорист

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В лондонском аэропорту Станстед контртеррористическая полиция задержала мужчину по подозрению в планировании поездки в Сирию и подготовке террористических актов. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на Скотленд-Ярд.37-летнего мужчину задержали вечером 23 мая перед вылетом в Турцию, а затем в Сирию. Его доставили в полицейский участок.Отмечается, что задержание не связано со взрывом в Манчестере. Правоохранители также проводят обыски по двум адресам на севере британской столицы."Сейчас основная линия расследования направлена на то, чтобы выяснить, действовал ли террорист в одиночку или был частью преступной группы. В настоящее время сохраняется неопределенность. Отчасти поэтому и было принято решение о повышении террористической угрозы", – сообщил глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Марк Роули.В королевстве после теракта в Манчестере объявлен наивысший, критический уровень террористической угрозы.Повышение уровня террористической угрозы в Британии означает неминуемую угрозу совершения терактов.В ночь на вторник на стадионе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, прогремел взрыв. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе дети, 59 человек были госпитализированы. Полиция рассматривает случившееся как теракт.Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".По словам Мэй, возможно, за терактом на стадионе "Манчестер Арена" стоит "более широкая группа лиц".Однако по данным NBC, 22-летний Салман Абеди, который, по версии полиции, был исполнителем теракта в британском Манчестере, мог взаимодействовать с "Аль-Каидой".