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скриншот с видео YouTube 24.05 10:07   MIGnews.com

Скончался внук Сталина Александр Бурдонский

В Москве после продолжительной болезни скончался режиссер театра Российской Армии, народный артист России, внук Иосифа Сталина, Александр Бурдонский, сообщили в пресс-службе театра.

Бурдонский скончался на 76-м году жизни.

Церемония прощания с ним пройдет в театре, время гражданской панихиды и похорон уточняются.

В последнее время у Бурдонского были проблемы с сердцем.

Александр Бурдонский — советский и российский режиссер-постановщик Центрального академического театра Российской армии. Народный артист Российской Федерации (1996). Старший сын генерал-лейтенанта авиации Василия Сталина.
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