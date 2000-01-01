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Пальба на свадьбе в Негеве: жених освобожден 24.04 08:05   MIGnews.com

Пальба на свадьбе в Негеве: жених освобожден

По сообщению второго канала израильского ТВ, задержанный утром 24 апреля жених, на свадьбе которого устроили пальбу среди бела дня на шоссе №40, освобожден из под стражи.

Судья резко критиковал действия полиции. Причастности жениха к пальбе не найдено.

Арест жениха и его отца последовал после появления в социальных сетях клипов с джипами и тракторонами, из которых бедуины палят в воздух, “празднуя” свадьбу.

Во время рейдов полиции в Рамат Ховав был обнаружен джип с пулями и два тракторона Reiser. Транспортные средства конфискованы полицией.

Главы местных советов в Негеве резко критикуют полицию. Пини Бадеш, глава регионального совета Омер говорит: “Видео демонстрирует полную безнаказанность, царящую в результате бездействия судов в Израиле. Только ужесточение наказаний может остановить распространение этого опасного феномена, проявления которого мы видим изо дня в день. Полиция и ШАБАК обязаны немедленно арестовывать преступников и находить похищенное оружие среди бедуинов”.
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