Расследование Dieselgate продолжается

Немецкая полиция задержала главменеджера машиностроителя Porsche Йорга Кернера. Прокуратура Штутгарта уверена, что, находясь на свой должности, он должен был знать об обманном программном обеспечении в дизельных силовых агрегатах Volkswagen, что спровоцировали дизельный скандал.
После ареста руководителя отдела по выпуску силовых агрегатов, гендиректор Porsche Оливер Блум предупредил, что в будущем могут задержать многих других работников компании, пишет Interactive Investor.
Сейчас полицейские ведут расследования еще против 2-х высокопоставленных работников Porsche.
Стоит также добавить, что дело заметно активизировалось в прошлом году, после задержания 1-го из "отцов основателей" системы common-rail Джованни Памио. Он же, начиная с 2006 по 2015 г. занимал руководящие должности в инженерных группах по разработке дизельных движков Volkswagen AG. После задержания Памио 60-ти лет решил работать вместе со следствием, и довольно быстро вышел на свободу. Судя по всему, арест одного из топ-менеджеров "Порше" и следствие против 2-х других и есть плодами этого партнерства.