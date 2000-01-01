24.04 17:47 MIGnews.com

Корабли ТОФ хорошо проявили себя в Японском море

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Двусторонние тактические учения с учебно-боевыми стрельбами провели корабли Тихоокеанского флота в Японском море, говорится в сообщении пресс-службы ТОФ.Противолодочные корабли Адмирал Трибуц и Адмирал Виноградов и ракетный крейсер Варяг составили поисково-ударную группу, поразили невидимые береговые цели, которые имитировали защищенные огневые точки и боевую технику врага.Затем мишенями стали морской буксируемый щит и макет плавающей мины. В сообщении говорится, что отрабатывался поиск подлодок противолодочными ракетами, торпедами и реактивными глубинными бомбами.Учения ТОФ в Японском море стартовали 20 апреля, для участия были привлечены примерно 30 боевых кораблей и вспомогательных судов, около 20 воздушных судов морской авиации ТОФ.