Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Корабли ТОФ хорошо проявили себя в Японском море | Фото:24.04 17:47   MIGnews.com

Корабли ТОФ хорошо проявили себя в Японском море

Двусторонние тактические учения с учебно-боевыми стрельбами провели корабли Тихоокеанского флота в Японском море, говорится в сообщении пресс-службы ТОФ.

Противолодочные корабли Адмирал Трибуц и Адмирал Виноградов и ракетный крейсер Варяг составили поисково-ударную группу, поразили невидимые береговые цели, которые имитировали защищенные огневые точки и боевую технику врага.

Затем мишенями стали морской буксируемый щит и макет плавающей мины. В сообщении говорится, что отрабатывался поиск подлодок противолодочными ракетами, торпедами и реактивными глубинными бомбами.



Учения ТОФ в Японском море стартовали 20 апреля, для участия были привлечены примерно 30 боевых кораблей и вспомогательных судов, около 20 воздушных судов морской авиации ТОФ.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:27
Египет может вернуть в Сектор Газа тело инженера ХАМАСа
18:10
Пашинян готов занять кресло премьера Армении
18:08
Израиль: Ссуды для тех, кому отказали банки
17:07
Голландская газета оскандалилась из-за антисемитизма
16:42
Глава Высшего политического совета Йемена убит
16:42
Германия платит €1167 соцпомощи экс-охраннику бен Ладена
16:26
В Израиле строится все больше крупногабаритных квартир
16:08
Двое вооруженных арабов пытались проникнуть в Израиль
15:44
Twitter заблокировал страницу члена Кнессета
15:44
Эрдоган заверил, что Турция продолжит воевать с боевиками
15:07
"Отца" Человека-паука обвиняют в секс-домогательствах
14:31
Лидер мусульман Франции считает обвинения в юдофобии бредом
14:29
Сенат одобрил кандидитуру Помпео на пост госсекретаря
14:26
Инженер ХАМАСа, убитый в Малайзии - специалист по дронам
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus