Германия платит €1167 соцпомощи экс-охраннику бен Ладена
Бывший охранник главы террористической организации "Аль-Каида" Усамы бен Ладена с 1997 года проживает в Германии, а с 2001 года каждый месяц получает 1167 евро социальной помощи.
СМИ не называют его полное имя, тем не менее, известно, что тунисец Сами А. подавал в Германию ходатайство о получении убежища, но получил отказ.
Не смотря на то, что немецкие власти определили его как опасного, он не может быть депортирован в Тунис по причине возможного применения пыток. Сами А. вынужден каждый день отчитываться в полицейском участке, пишет HotRecentNews.
Сами А. полностью отрицает связи с террористической сетью.
В 2005 году свидетели на суде в Германии сообщили, что Сами А. в течение нескольких месяцев в 2000 году, незадолго до терактов в США охранял бен Ладена в Афганистане. В 2006 году против него велось расследование из-за связи с "Аль-Каидой", но обвинение так и не было предъявлено.