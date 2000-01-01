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Германия платит €1167 соцпомощи экс-охраннику бен Ладена 24.04 16:42   MIGnews.com

Германия платит €1167 соцпомощи экс-охраннику бен Ладена

Бывший охранник главы террористической организации "Аль-Каида" Усамы бен Ладена с 1997 года проживает в Германии, а с 2001 года каждый месяц получает 1167 евро социальной помощи.

СМИ не называют его полное имя, тем не менее, известно, что тунисец Сами А. подавал в Германию ходатайство о получении убежища, но получил отказ.

Не смотря на то, что немецкие власти определили его как опасного, он не может быть депортирован в Тунис по причине возможного применения пыток. Сами А. вынужден каждый день отчитываться в полицейском участке, пишет HotRecentNews.

Сами А. полностью отрицает связи с террористической сетью.

В 2005 году свидетели на суде в Германии сообщили, что Сами А. в течение нескольких месяцев в 2000 году, незадолго до терактов в США охранял бен Ладена в Афганистане. В 2006 году против него велось расследование из-за связи с "Аль-Каидой", но обвинение так и не было предъявлено.
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