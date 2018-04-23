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Глава Высшего политического совета Йемена убит | Фото:24.04 16:42   MIGnews.com

Глава Высшего политического совета Йемена убит

Председатель Высшего политического совета Йемена, являющийся одним из лидеров правящей группировки хуситов "Ансар Алла" Салех ас‐Самад погиб во время воздушного налета Военно‐воздушных сил Саудовской Аравии.

Об этом во вторник, 24 апреля сообщает подконтрольный повстанцам телеканал "Аль-Масира", передает РИА Новости.

Согласно заявлению телеканала, Салех ас-Самад был убит в ходе вражеского американо-саудовского налета в минувший четверг в провинции Ходейда.

Уточняется, что после смерти ас-Самада исполнительную власть возглавит Махди аль-Машат.

На подконтрольной движению территории объявлен трехнедневный траур.

Напомним, что в Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт между повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла" и правительственными войсками, лояльными президенту. Последних поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.
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