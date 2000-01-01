24.04 13:13 MIGnews.com

В День Независимости 5 000 резервистов подняли по тревоге

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По сообщениям в израильской прессе, утром 19 апреля, в День Независимости Израиля, женщина-военнослужащая штаба 98-й дивизии по ошибке нажала кнопку срочной мобилизации.В результате утром праздничного дня пять тысяч резервистов получили сообщение: “Началась чрезвычайная мобилизация, вы должны немедленно доложить о прибытии к пункту встречи”.После подъема дивизии по тревоге ЦАХАЛ решил немедленно провести расследование инцидента. Первоначально в произошедшем обвинили командира дивизии, бригадного генерала Ярона Финкельмана, который сам в это время отдыхал на Кинерете.Финкельман был вынужден немедленно явиться в штаб дивизии и объясняться и с подчиненными, и с командирами.В ходе расследования было установлено, что солдатка, служащая в призывном центре дивизии, утром осуществляла рутинную проверку системы автоматического призыва и по ошибке нажала кнопку немедленной мобилизации.ЦАХАЛ указывает на то, что в течение короткого времени после ошибочного приказа о немедленной мобилизации резервисты получили сообщения об его отмене.