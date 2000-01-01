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Фото из архива 25.04 01:35   MIGnews.com

Британские военные приступили к зачистке Солсбери

Вечером 23 апреля в британский Солсбери прибыло три военных грузовика, военные из которых будут очищать 9 мест в городе от возможных остатков яда "Новичок".

Как сообщили на DW, прибывшие военные разместили два металлических контейнера и экскаватор около ТЦ Maltings, рядом с которым в марте нашли без сознания Сергея и Юлию Скрипаль.

Дезинфекция будет проведена в 9 местах, а именно в больнице, полиции, ресторане Zizzi's, который Скрипали посещали в день отравления, в гараже, и в доме полицейского Ника Бейли, который первым прибыл на место отравления.

Сообщается, что паб, в котором семья находилась вечером и дом Скрипалей будут зачищены в последнюю очередь, так как это могут быть вероятные места преступления.

Эксперты считают, что полная очистка территории может занять несколько месяцев, помимо этого, военные несколько раз будут брать образцы почвы на анализ.

Напомним, в начале марта экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на скамейке в сквере в Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе выступления в парламенте официально обвинила Кремль.
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