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Фото из Twitter: mrBobbyBones 24.04 23:33   MIGnews.com

Индийцу проткнули голову ключем в ходе уличной драки

В ходе уличной драки 19-летнему индийцу воткнули ключ от мотоцикла в голову, мозг пострадавшего задет не был.

"Операция длилась около трех с половиной часов, в течение которой мы открыли часть его черепа, чтобы удалить ключ", - сообщил агентству New York Post врач Уттамрао Маркад, проводивший операцию по извлечению ключа.

Маркад добавил, что, если бы произошло кровоизлияние, парень бы умер.

Сообщается также, что, хоть ключ и вошел на 4 сантиметра под кожу головы, пробив череп, мозг пострадавшего не был задет.
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