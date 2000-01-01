Индийцу проткнули голову ключем в ходе уличной драки
В ходе уличной драки 19-летнему индийцу воткнули ключ от мотоцикла в голову, мозг пострадавшего задет не был.
"Операция длилась около трех с половиной часов, в течение которой мы открыли часть его черепа, чтобы удалить ключ", - сообщил агентству New York Post врач Уттамрао Маркад, проводивший операцию по извлечению ключа.
Маркад добавил, что, если бы произошло кровоизлияние, парень бы умер.
Сообщается также, что, хоть ключ и вошел на 4 сантиметра под кожу головы, пробив череп, мозг пострадавшего не был задет.