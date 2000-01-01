24.04 11:52 MIGnews.com

Мексиканские наркокартели борются за власть: 30 погибших

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По словам местных чиновников, в минувшие выходные в Мексике погибли, по меньшей мере, 30 человек, среди широко распространенных вспышек насилия в сфере наркобизнеса, которые привели к убийствам до уровня, невиданного с 2011 года.По словам местных чиновников, в штате Синалоа в разное время в воскресенье, 23 апреля, были убиты 10 человек.Столкновения между бандами возросли в районе после ареста в прошлом году главы картеля Синалоа Хоакина "Эль Чапо" Гузмана, который был экстрадирован в январе в Соединенные Штаты.9 человек были убиты в воскресенье, 23 апреля, в "битве за оружие" между конкурирующими наркокартелями в горах штата Мичоакан на западе Мексики, как заявили прокуроры.Перестрелка произошла в субботу, 22 апреля, в изолированной деревне муниципалитета Чурумуко, которая граничит с штатом Герреро, где 8 тел были обнаружены на главной улице, говорится в заявлении государственной прокуратуры.