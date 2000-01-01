24.04 07:51 MIGnews.com

Германия: "Иранские агенты шпионят за Израилем"

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Министерство внутренних дел Германии уведомило на прошлой неделе депутата от левой партии о том, что агенты из Ирана были одними из самых активных шпионов в Федеративной Республике в период между 2007 и 2017 годами, включая покушения на израильских адвокатов.Власти Германии проводили уголовные расследования в отношении Ирана по 22 случаям шпионажа, а также зарегистрировали 27 случаев незаконной шпионской деятельности России. Со стороны Китая и Турции зарегистрированы 15 случаев шпионажа. Сирийские агенты участвовали в 8 операциях шпионажа. Согласно письму министерства внутренних дел, направленному депутату от левой партии Яну Корте, федеральное правительство объявило 4 сирийских агентов персонами нон грата.Другие ближневосточные и североафриканские страны, уличенные в незаконных тайных операциях внутри Германии, включают в себя Алжир, Ливию, Судан, Саудовскую Аравию, Ирак и Марокко. В общей сложности за последнее десятилетие в Германии было проведено 123 расследований по делу о шпионаже.В прошлом месяце Берлинский суд приговорил 31-летнего гражданина Пакистана Мустуфу Хайдара Сайед-Накфи к 4 годам и 3 месяцам тюрьмы за работу в разведывательной службе Ирана, чтобы шпионить "против Германии и еще одного члена НАТО".По словам немецких прокуроров, Хайдар Сайед-Накфи был назначен для идентификации израильских и еврейских учреждений и защитников Израиля в Германии, Франции и других неназванных западноевропейских странах для возможных нападений. Он контролировал штаб-квартиру немецко-еврейской газеты в Берлине и Рейнхольда Роббе, бывшего руководителя Общества немецко-израильской дружбы.Хайдар Сайед-Накфи шпионил за франко-израильским бизнесом профессором Дэвидом Руачем, который преподает в Высшей коммерческой школе Парижа и возглавляет франко-израильскую торговую палату, и, по словам немецких властей.Силы Кудс - террористическая организация, зарегистрированная в США и являющаяся частью Корпуса стражей исламской революции в Иране, - заплатили Хайдару Сайед-Накфи, по меньшей мере, 2 052 евро в период с июля 2015 года по июль 2016 года.Роббе сказал берлинскому суду: "Я считаю режим там [в Иране] одной из худших диктатур на планете".В письме министерства внутренних дел, которое подписал заместитель секретаря министерства Ханс-Георг Энгельке, не были указаны причины для преследования иранских агентов.Иран, согласно сообщениям WikiLeaks и статьям в средствах массовой информации, помог построить программу по химическому оружию в Сирии.