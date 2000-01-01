25.04 05:22 MIGnews.com

Выбирая проститутку, муж встретил среди них свою жену

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Достаточно курьезный случай произошел 17 апреля в Риме. 49-летний Джорджио В. ушел вечером из дома под предлогом встречи с друзьями, предупредив свою 37-летнюю супругу Терезу, что переночует у знакомого и вернется домой на следующий день.Об этом пишет Il Giornale Italiano.Мужчина действительно провел некоторое время в компании знакомых, после чего отправился в город на поиски продажной любви. Ранее он обычно встречался с проститутками в определенном районе Рима, но в этот раз решил отправиться в другой, на улицу Христофора Колумба.И тут случилось это: в первой же женщине, подошедшей к его автомобилю в мини-юбке и на каблуках, он узнал Терезу.Как выяснилось, женщина регулярно торговала собой, пользуясь отлучками мужа.Между супругами возник скандал, который перерос в рукоприкладство. Конфликт смогли уладить только вызванные прохожими полицейские.