25.04 03:17 MIGnews.com

В Италии задержали готовившего теракт беженца

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В Италии полиция задержала подозреваемого в подготовке теракта в Турине. Отмечается, что задержанным оказался выходец из Марокко.Об этом сообщает итальянская газета La Repubblica .По данным издания, 29-летний марокканец находился в Италии нелегально в течение девяти лет.Также отмечается, что он призывал в интернете к совершению терактов и одобрительно высказывался о терактах в Германии и Швеции.