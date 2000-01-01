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В Италии задержали готовившего теракт беженца | Фото: Thinkstock25.04 03:17   MIGnews.com

В Италии задержали готовившего теракт беженца

В Италии полиция задержала подозреваемого в подготовке теракта в Турине. Отмечается, что задержанным оказался выходец из Марокко.

Об этом сообщает итальянская газета La Repubblica .

По данным издания, 29-летний марокканец находился в Италии нелегально в течение девяти лет.

Также отмечается, что он призывал в интернете к совершению терактов и одобрительно высказывался о терактах в Германии и Швеции.
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