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фото из соцсети 24.04 18:19   MIGnews.com

В Москве погиб актер из сериала "Интерны"

Актер Казимир Лиске, снявшийся в эпизодической роли в сериале "Интерны", скончался, выпав из окна жилого дома в Москве, сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, актера доставили в больницу, но спасти его врачам не удалось. Знакомые артиста в соцсетях выражают соболезнования в связи с его гибелью.

Казимир Лиске сыграл эпизодическую роль в популярном сериале "Интерны", а также снимался в многосерийных фильмах "Иван Грозный", "Дневник доктора Зайцевой" и кинокартинах "Свадьба по обмену", "Спасение". В 2009 году он окончил курс Константина Райкина в школе-студии МХАТ.

Лиске является гражданином США. Он жил в Москве с женой и ребенком.
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