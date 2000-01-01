24.04 16:51 MIGnews.com

Хакеру, шантажирующего сенатора США предъявили обвинения

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Окружной суд Тель-Авива представлено обвинительное заключение против израильского хакера. В понедельник, 24 апреля, 18-летний израильтянин из Ашкелона предстал перед судом.Молодого человека обвинили в совершении 2 тысяч телефонных звонков с угрозами в различные учреждения во всех странах мира.По информации Второго канала израильского ТВ, согласно обвинительному заключению, жертвами израильтянина стали полицейские участки, школы, детские сады, торговые центры, аэропорты и авиакомпании, а также посольство Израиля в США.Неоднократно угрожал “телефонный террорист” и американскому сенатору Эрнесто Лопесу, у которого требовал деньги.В обвинительном заключении указывается, что 18-летний использовал в своих преступлениях сложную технику, чтобы его не могли найти. С помощью мощной антенны он подключался к маршрутизаторам других граждан в интернете и таким образом запутывал следы.