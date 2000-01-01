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скриншот с видео YouTube 24.04 16:11   MIGnews.com

В дагестанской школе прогремел взрыв

При взрыве гранаты в компьютерном классе в Цумадинском районе Дагестана погиб ученик восьмого класса, всего пострадали одиннадцать детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МВД республики.

Отмечается, что трое пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
Причиной инцидента, как заявили в МВД, стало неосторожное обращение с оружием.

"Один из учеников восьмого класса принес гранату. В результате в компьютерном классе произошел взрыв", — рассказал директор Агвалинской средней школы Шамиль Абакаров.

Мальчик, бросивший гранату во время урока, сейчас находится в полицейском участке.
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