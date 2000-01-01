24.04 16:11 MIGnews.com

В дагестанской школе прогремел взрыв

Поделиться

Все по теме

Комментарии

При взрыве гранаты в компьютерном классе в Цумадинском районе Дагестана погиб ученик восьмого класса, всего пострадали одиннадцать детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МВД республики.Отмечается, что трое пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии.Причиной инцидента, как заявили в МВД, стало неосторожное обращение с оружием."Один из учеников восьмого класса принес гранату. В результате в компьютерном классе произошел взрыв", — рассказал директор Агвалинской средней школы Шамиль Абакаров.Мальчик, бросивший гранату во время урока, сейчас находится в полицейском участке.