24.04 16:28 MIGnews.com
У берегов Греции затонула лодка с беженцами
У берегов греческого острова Лесбос затонула лодка с мигрантами. В результате крушения погибли минимум 15 человек, в том числе ребенок.
Инцидент произошел в понедельник, 24 апреля, как сообщают местные власти.
Восемь тел обнаружили на греческой территории, и 7 человек в водах Турции, как заявил в представитель греческой береговой охраны.
Предполагается, что лодка отплыла из Турции поздно вечером в воскресенье, 23 апреля.
Согласно данным агентства ООН по делам беженцев на борту лодки находились 25 мигрантов.
По информации греческой береговой охраны, двух выживших, в том числе и беременную женщину доставили в главный госпиталь острова, пишет агентство Reuters.
В настоящее время в районе ЧП идет поисково-спасательная операция.
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