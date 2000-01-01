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У берегов Греции затонула лодка с беженцами | Фото: Thinkstock24.04 16:28   MIGnews.com

У берегов Греции затонула лодка с беженцами

У берегов греческого острова Лесбос затонула лодка с мигрантами. В результате крушения погибли минимум 15 человек, в том числе ребенок.

Инцидент произошел в понедельник, 24 апреля, как сообщают местные власти.

Восемь тел обнаружили на греческой территории, и 7 человек в водах Турции, как заявил в представитель греческой береговой охраны.

Предполагается, что лодка отплыла из Турции поздно вечером в воскресенье, 23 апреля.

Согласно данным агентства ООН по делам беженцев на борту лодки находились 25 мигрантов.

По информации греческой береговой охраны, двух выживших, в том числе и беременную женщину доставили в главный госпиталь острова, пишет агентство Reuters.

В настоящее время в районе ЧП идет поисково-спасательная операция.
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