24.04 07:18 MIGnews.com

В Петах-Тикве мужчина-сиделка ограбил 87-летнего подопечного

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Полиция Израиля арестовала 65-летнего мужчину, которого подозревают в воровстве у своего подопечного – 87-летнего израильтянина, пережившего Холокост, у которого он работал сиделкой.Пожилая жертва ограбления из Петах-Тиквы обратился в правоохранительные органы после того, как неоднократно замечал отсутствие своей банковской карты, после чего с его счета в общей сумме было снято порядка тысячи шекелей.В ходе полицейского расследования были обнаружены видеозаписи с различных банкоматов в Петах-Тикве, на которых подозреваемый снимал наличные. Очевидно, прежде чем своровать карту, он каким-то образом узнал от нее PIN-код, и, обворовывая доверившегося ему мужчину, возвращал карту обратно.На допросе задержанный признался в совершении преступления, пояснив, что деньги потратил на погашение кредита. В результате его взяли под стражу, а 24 апреля в суде Петах-Тиквы состоится слушание по его делу.