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24.04 15:48   MIGnews.com

Израиль: клубная знаменитость обвиняется в изнасилованиях

10-й канал израильского ТВ сообщает об аресте известного предпринимателя Элада Варона по подозрению в изнасилованиях двух своих работниц.

Варон является известным в Иерусалиме человеком - владельцем бара Ха-Цаацуа и Cafe de Paris в Рехавии. В прошлом году он участвовал в выборах в городской совет Иерусалима.

Две девушки, которые якобы подверглись сексуальным атакам со стороны Варона,подали заявления в полицию две недели назад.

Адвокаты Варона утверждают, что речь идет об уволенных работницах, “пытающихся высудить с бывшего работодателя миллионы шекелей путем выдвижения ложных обвинений”.
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