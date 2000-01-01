Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












24.04 15:45   MIGnews.com

Возле военной базы США в Афганистане прогремел взрыв

Около военной базы США в провинции Хост на востоке Афганистана прогремел взрыв. Местные чиновники не предоставили подробной информации о нападении, которое совпало с неожиданным визитом министра обороны США Джеймса Мэттиса в Кабул.

Инцидент произошел в понедельник, 24 апреля.

Нападавшие, предположительно боевики Талибана, подорвали автомобиль начиненный взрывчаткой, за рулем которого находился смертник.

Данных о погибших и раненых пока нет.

Атака произошла всего через три после того, как талибы, переодетые в военную форму, напали на афганскую военную базу. В результате атаки было убито 140 солдат.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:05
Помощь жертвам Холокоста от минфина: что, как и сколько
15:48
Израиль: клубная знаменитость обвиняется в изнасилованиях
15:41
Министр Кац: я живу в стране третьего мира
14:41
В суд подано требование предотвратить забастовку в Израиле
14:36
ХАМАС выпустил шесть ракет в море
14:17
National Interest: Америке не победить в сирийской войне
13:49
Опросы: Макрон победит во втором туре с перевесом в 24%
13:21
Два еврея атакованы в Цур Бахер
12:56
Афганский министр подал в отставку из-за нападения талибов
12:48
Беременной женщине раненой в Иерусалиме сделали кесарево
12:47
Переговоры Лаврова и Могерини начались в Москве
12:23
Армия САР: РФ и Иран готовы разместить наземные силы
12:05
Террористка атаковала из-за того, что поругалась с мужем
11:52
Мексиканские наркокартели борются за власть: 30 погибших
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus