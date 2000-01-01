24.04 15:45 MIGnews.com

Возле военной базы США в Афганистане прогремел взрыв

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Около военной базы США в провинции Хост на востоке Афганистана прогремел взрыв. Местные чиновники не предоставили подробной информации о нападении, которое совпало с неожиданным визитом министра обороны США Джеймса Мэттиса в Кабул.Инцидент произошел в понедельник, 24 апреля.Нападавшие, предположительно боевики Талибана, подорвали автомобиль начиненный взрывчаткой, за рулем которого находился смертник.Данных о погибших и раненых пока нет.Атака произошла всего через три после того, как талибы, переодетые в военную форму, напали на афганскую военную базу. В результате атаки было убито 140 солдат.