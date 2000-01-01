24.04 12:56 MIGnews.com

Афганский министр подал в отставку из-за нападения талибов

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Президент Афганистана Ашраф Гани принял в понедельник, 24 апреля, заявление об отставке министра обороны и начальника штаба армии после того, как более 140 правительственных солдат были убиты в результате нападения талибов на военную базу на прошлой неделе, говорится в сообщении президента."Министр обороны Абдалла Хабиби и начальник штаба армии Кадам Шах Шахим немедленно ушли в отставку", - объявил президентский дворец в своем сообщении в Twitter.Шах Хуссейн Муртазави, действующий пресс-секретарь Гани, сообщил Reuters, что отставки последовали за нападением в пятницу на северный город Мазари-Шариф.По меньшей мере, 140 солдат были убиты и многие получили ранения, как сообщил в субботу официальный представитель города. Другие официальные лица заявили, что потери, вероятно, будут возрастать.