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Верблюдов выгнали с конкурса красоты из-за ботокса 25.03 02:42   MIGnews.com

Верблюдов выгнали с конкурса красоты из-за ботокса

Двенадцать верблюдов лишились права на участие в конкурсе красоты, который проходит на верблюжьем фестивале в Саудовской Аравии. Об этом сообщает издание Times of Oman.

Владельцы дисквалифицированных животных использовали инъекции ботокса, чтобы сделать своих подопечных более привлекательными и повысить их шансы на успех.

Традиционный верблюжий фестиваль проходит в специальном комплексе в пригороде Эр-Рияда, который открылся в прошлом году. Помимо конкурса красоты, животные участвуют в скачках и других соревнованиях. Кроме того, посетителей фестиваля ждет зверинец, где показывают верблюдов разного размера, дегустация верблюжьего молока, выставка тканей из верблюжьей шерсти и планетарий с лекцией о том, как древние погонщики ориентировались в пустыне по звездам.
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