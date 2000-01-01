Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









youtube 24.03 09:32   MIGnews.com

Из Восточной Гуты вывели 5 тысяч боевиков и членов их семей

В пятницу, 23 марта продолжился организованный вывод боевиков террористической группировки "Ахрар аш-Шам" из населённого пункта Хараста в Восточной Гуте.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление Минобороны РФ в субботу, 24 марта.

"Всего из населённого пункта Хараста в провинцию Идлиб вывезено 4 979 боевиков и членов их семей", — подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что на протяжении всего маршрута их безопасность обеспечивалась сирийской полицией под контролем офицеров российского Центра по примирению и представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца.

Ранее сообщалось, что более 5 тыс. мирных жителей вышли из Восточной Гуты через пропускной пункт "Мухайям Аль-Вафедин" в четверг, 22 марта.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:54
Франция: скончался полицейский, обменявший себя на заложника
08:29
Немцам посоветовали не брать смартфоны на ЧМ из-за шпионажа
07:40
Австралия: 150 дельфинов выбросились на берег
05:11
SpaceX и Tesla удалили страницы в Facebook
04:22
На съемках фильма с Брюсом Уиллисом погиб пожарный
03:34
Лишний вес и ожирение чаще приводят к раку
01:24
В Китае родился мальчик с тремя ногами
23:58
На Землю упадет китайская космическая станция
22:34
В честь победы Путина в РФ появились эксклюзивные iPhone
21:58
В Греции сожжена Афганская община
21:17
"США вредят себе и всему миру"
20:51
Ле Пен заявила о "катастрофической слепоте" Макрона
20:35
У ворот базы Travis смертник взорвал авто
20:23
Лондонский метро-террорист приговорен к пожизненному
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus