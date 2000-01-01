Из Восточной Гуты вывели 5 тысяч боевиков и членов их семей
В пятницу, 23 марта продолжился организованный вывод боевиков террористической группировки "Ахрар аш-Шам" из населённого пункта Хараста в Восточной Гуте.
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление Минобороны РФ в субботу, 24 марта.
"Всего из населённого пункта Хараста в провинцию Идлиб вывезено 4 979 боевиков и членов их семей", — подчеркнули в ведомстве.
Отмечается, что на протяжении всего маршрута их безопасность обеспечивалась сирийской полицией под контролем офицеров российского Центра по примирению и представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца.
Ранее сообщалось, что более 5 тыс. мирных жителей вышли из Восточной Гуты через пропускной пункт "Мухайям Аль-Вафедин" в четверг, 22 марта.