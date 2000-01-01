24.03 08:54 MIGnews.com

Франция: скончался полицейский, обменявший себя на заложника

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Полицейский, который в пятницу обменял себя на заложника при теракте в супермаркете во Франции, скончался от полученных ранений.Об этом сообщил глава МВД Жерар Коллон. На своей странице в Twitter он написал:"Подполковник Арно Бельтрам скончался. Он погиб за страну. Франция никогда не забудет его героизм, храбрость и его жертву".Ранее сообщил, что сотрудник полиции Арно Бельтрам предложил заменить женщину, взятую в заложники в супермаркете, на себя.Серия нападений произошла в департаменте Од на юге Франции в пятницу. Проживавший в Каркасоне 26-летний выходец из Марокко Редуан Лакдим напал на автомобилиста, ранив его и убив его пассажира, отобрал его машину и напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев.Затем он приехал к супермаркету Super U в соседней коммуне Треб и захватил там заложников. В результате штурма Лакдим был ликвидирован. Ранее сообщалось, что общее число жертв нападения составило три человека, 16 человек ранены, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Ответственность за серию нападений на юге Франции на себя взяла террористическая организация ISIS.