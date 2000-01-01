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У организатора теракта во Франции нашли записи об ISIS 24.03 21:58   MIGnews.com

У организатора теракта во Франции нашли записи об ISIS

Следователи обнаружили в личных вещах Редуана Лакдима – террориста устроившего 23 марта серию террористических атак на юге Франции – записи с упоминаниями террористической группировки ISIS, сообщает AFP со ссылкой на приближенные к расследованию источники.

"Следователи обнаружили рукописно завещание, в котором он заявил о принадлежности к ISIS", - пишет агентство.

Кроме того, сообщает о "различных цифровых материалах", найденных во время обысков у него в квартире. В рамках расследования были изъяты его сотовый телефон и компьютер.

В то же время местный телеканал BFM TV сообщает, что ни в одной из его записей не говорится о планах совершить теракт в Каркасоне и Требе. Напомним, что в первом городе 26-летний Лакдим пытался угнать автомобиль, убив водителя и ранив пассажира, а также открыл огонь по казарме спецназа. Во втором он захватил супермаркет, взяв в заложники покупателей. В результате случившегося погибли три человека, включая полицейского. Его самого также ликвидировали.

Оружие у него дома обнаружить не удалось.
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