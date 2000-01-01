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Задержан еще один подозреваемый по делу о теракте во Франции 24.03 14:25   MIGnews.com

Задержан еще один подозреваемый по делу о теракте во Франции

Правоохранительные органы задержали еще одного человека после теракта во французском городе Треб.

Об этом сообщает Franceinfo в субботу, 24 марта.

По данным издания, второй задержанный является 17-летний друг злоумышленника. Его подозревают в преступном сговоре с террористом.

Ранее стало известно, что после теракта на юге Франции была задержана женщина.

Напомним, что в результате теракта в городе Треб погибли три человека, еще 16 пострадали. Сам 25-летний мужчина, который удерживал заложников в супермаркете, был ликвидирован.
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