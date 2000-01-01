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Видео: схватка белки и змеи24.03 12:54   MIGnews.com

Видео: схватка белки и змеи

В Интернете появилось видео схватки белки со змеей. Видеоролик опубликован на YouTube-канале ViralHog.

Уточняется, что инцидент произошел в американском городе Вирджиния-Бич 18 сентября прошлого года.

Как показано на видео, белка делает несколько выпадов против полоза, который, в свою очередь, пытается обороняться. Действия грызуна автор ролика объяснил защитой потомства.

По его словам, белка самостоятельно вытащила пресмыкающееся из своей норы.


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