24.03 12:54 MIGnews.com
Видео: схватка белки и змеи
В Интернете появилось видео схватки белки со змеей. Видеоролик опубликован на YouTube-канале ViralHog.
Уточняется, что инцидент произошел в американском городе Вирджиния-Бич 18 сентября прошлого года.
Как показано на видео, белка делает несколько выпадов против полоза, который, в свою очередь, пытается обороняться. Действия грызуна автор ролика объяснил защитой потомства.
По его словам, белка самостоятельно вытащила пресмыкающееся из своей норы.
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