24.03 11:24 MIGnews.com

Член экипажа British Airways изнасиловал стюардессу

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Член экипажа авиакомпании British Airways был арестован по подозрению в изнасиловании стюардессы после вечеринки с бесплатными напитками. Инцидент произошёл после 12-часового перелёта из лондонского аэропорта Хитроу в Сингапур.Стюардессу, обвинившую коллегу в изнасиловании, переселили в другой отель. Мужчина и женщина не смогли продолжить работу вместе на следующем рейсе до Сиднея, согласно информации Daily Mail.В Сингапуре за изнасилование грозит тюремный срок до десяти лет или двенадцать ударов розгами.