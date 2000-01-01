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flickr/Simon_sees 24.03 11:24   MIGnews.com

Член экипажа British Airways изнасиловал стюардессу

Член экипажа авиакомпании British Airways был арестован по подозрению в изнасиловании стюардессы после вечеринки с бесплатными напитками. Инцидент произошёл после 12-часового перелёта из лондонского аэропорта Хитроу в Сингапур.

Стюардессу, обвинившую коллегу в изнасиловании, переселили в другой отель. Мужчина и женщина не смогли продолжить работу вместе на следующем рейсе до Сиднея, согласно информации Daily Mail.

В Сингапуре за изнасилование грозит тюремный срок до десяти лет или двенадцать ударов розгами.
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