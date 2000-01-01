24.03 23:28 MIGnews.com

В Казани загорелся пороховой завод

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Минимум один человек погиб на пожаре на пороховом заводе в Казани. На территории Казанского порохового завода произошло самовозгорание продукции. Огонь охватил 200 квадратных метров.В дежурной службе Казанского порохового завода заявили, что на предприятии было задымление, а сам инцидент произошел в цехе №3. Жители Казани выкладывают в Интернет многочисленные фото и видеоматериалы. На них виден столб пламени над заводом."Казанский государственный казенный пороховой завод" — старейший пороховой завод в стране. Его основная продукция – пороха и метательные заряды для стрелкового, авиационного, морского, артиллерийского, танкового вооружения и систем ближнего боя, спортивных и охотничьих патронов.