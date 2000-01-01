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скриншот с видео YouTube 25.03 04:33   MIGnews.com

Известный летчик-испытатель Степан Микоян скончался в Москве

Ушел из жизни известный летчик-испытатель, Герой Советского союза, Степан Анастасович Микоян. Об этом сообщает пресс-служба корпорации "МиГ".

Сообщается, что Микоян скончался в Москве в возрасте 94 лет. Он был летчиком до 1978 года и в общей сложности освоил 102 разных типа летательных аппаратов. Микоян был удостоен множество государственных наград, в том числе, боевых, которые получил во время Великой Отечественной войны.

"Его уход – это потеря для всей отечественной авиации. Он прожил долгую и достойную жизнь. Его имя навсегда останется в истории авиации и в нашей памяти", – сказали в "МиГ".

Степан Микоян являлся старшим сыном одного из руководителей СССР Анастаса Микояна, последним из братьев Микоян.
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