25.03 05:20 MIGnews.com

ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Чечне

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Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за вооруженное нападение на войсковую часть Росгвардии в Чечне. Об этом сообщает мониторинговая группа SITE Intel со ссылкой на Amaq (информационную службу ИГ).Ранее в пятницу глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что боевики напали на часть, чтобы захватить оружие для совершения терактов.Группа вооруженных террористов попыталась проникнуть на территорию городка войсковой части в Наурском районе республики в ночь на 24 марта. В результате завязавшегося боя ликвидированы шесть боевиков, на телах двух из них были обнаружены пояса смертников. Погибли шесть военнослужащих, еще трое пострадали.