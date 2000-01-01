24.03 18:50 MIGnews.com

Появилось видео убийства экс-депутата Вороненкова в Киеве

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Момент убийства в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова попал на видео. Запись предоставили РБК-Украина источники в следственных органах.23 марта в украинском МВД заявили, что преступление было зафиксировано на камеры видеонаблюдения. "Это очень оживленное место в центре нашей столицы. Перекресток оборудован несколькими видеокамерами. Эти записи уже изъяты", — отметил спикер МВД Артем Шевченко.Напомним, бывшего российского депутата Дениса Вороненкова убили у входа в отель "Премьер-Палас" 23 марта. Телохранитель смог ранить нападавшего, и в последствии подозреваемый скончался в больнице.Позднее украинские СМИ сообщили имя нападавшего – это 28-летний Павел Паршов, который ранее служил в нацгвардии Украины. Мужчину обвиняли в фиктивном предпринимательстве и отмывании средств. Он находился в розыске.