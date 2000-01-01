Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












скриншот с видео YouTube 24.03 18:50   MIGnews.com

Появилось видео убийства экс-депутата Вороненкова в Киеве

Момент убийства в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова попал на видео. Запись предоставили РБК-Украина источники в следственных органах.

23 марта в украинском МВД заявили, что преступление было зафиксировано на камеры видеонаблюдения. "Это очень оживленное место в центре нашей столицы. Перекресток оборудован несколькими видеокамерами. Эти записи уже изъяты", — отметил спикер МВД Артем Шевченко.



Напомним, бывшего российского депутата Дениса Вороненкова убили у входа в отель "Премьер-Палас" 23 марта. Телохранитель смог ранить нападавшего, и в последствии подозреваемый скончался в больнице.

Позднее украинские СМИ сообщили имя нападавшего – это 28-летний Павел Паршов, который ранее служил в нацгвардии Украины. Мужчину обвиняли в фиктивном предпринимательстве и отмывании средств. Он находился в розыске.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:22
ООН активизирует расследование против КНДР
17:55
Меркель "обеспокоена" строительством израильских поселений
17:21
Марин Ле Пен снова самый популярный кандидат
16:51
Биньямин Нетаниягу выразил соболезнования британскому народу
16:22
Рухани и Путин проведут переговоры в Москве
15:34
Бейт-Шемеш. Староста синагоги насиловал 11-летнего мальчика
15:04
Кнессет одобрил законопроект о регулировании медтуризма
14:14
По делу о теракте в Лондоне задержали еще двоих человек
13:51
Хосни Мубарак вернулся из тюрьмы домой
13:35
Ричард Гир сравнил израильтян с "линчевателями негров"?
13:10
Китай готовится спустить на воду второй авианосец
12:53
В Коста-Рике убили израильского бизнесмена
12:24
ШАС объединяется с Шелли Яхимович
11:55
Ливан: Демаркация границы Израилем - объявление войны
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus