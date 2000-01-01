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Биньямин Нетаниягу выразил соболезнования британскому народу | Фото: Thinkstock24.03 16:51   MIGnews.com

Биньямин Нетаниягу выразил соболезнования британскому народу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступили в пятницу утром, 24 марта, впервые после теракта возле здания парламента в Лондоне, где 4 человека погибли, еще 30 человек получили травмы.

Биньямин Нетаниягу выразил свои соболезнования семьям погибших и всему британскому народу.

Премьер-министр Мэй поблагодарила Нетаниягу, и они говорили о совместной работе в войне против террора.

Напомним, что власти Великобритании минувшей ночью задержали еще двоих подозреваемых по делу о теракте в Лондоне, как сообщает Reuters.

Теракт в Лондоне произошел 22 марта. По данным полиции, 52-летний Халид Масуд на машине наехал на пешеходов на Вестминстерском мосту, а позже напал с ножом на полицейских у здания парламента. Террориста ликвидировали.
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