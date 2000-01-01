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Американский пожарный спас пса дыханием рот в рот 25.03 01:56   MIGnews.com

Американский пожарный спас пса дыханием рот в рот

Сотрудник службы спасения США 20 минут делал собаке искусственное дыхание после того, как ее вытащили из горящего дома.

Налу, пес породы бишон фризе, впал в шок от жара и дыма в квартире в городе Санта-Моника, Калифорния. Пожарный Эндрю Кляйн заполз в горящую квартиру на четвереньках и нашел пса в дальней спальне.

"Он лежал без движения. Я поднял его и выбежал из квартиры, потому что время - ключевой фактор, особенно для маленькой собаки. Я не мог допустить неудачи", - рассказал Кляйн агентству Associated Press, уточняя, что собака не дышала и у нее не было пульса.

Чтобы спасти животное, было применено искусственное дыхание и специальная кислородная маска для животных для вентиляции легких пса.

"Прошло 20 минут, и собака начала дышать самостоятельно, пришла в сознание, даже смогла ходить", - сообщает пожарный департамент Санта-Моники уточняет в пресс-релизе.

После суток в кислородной палатке - приспособления для кислородотерапии маленьких детей - Налу полностью поправился.
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