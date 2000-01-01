25.03 01:56 MIGnews.com

Американский пожарный спас пса дыханием рот в рот

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Сотрудник службы спасения США 20 минут делал собаке искусственное дыхание после того, как ее вытащили из горящего дома.Налу, пес породы бишон фризе, впал в шок от жара и дыма в квартире в городе Санта-Моника, Калифорния. Пожарный Эндрю Кляйн заполз в горящую квартиру на четвереньках и нашел пса в дальней спальне."Он лежал без движения. Я поднял его и выбежал из квартиры, потому что время - ключевой фактор, особенно для маленькой собаки. Я не мог допустить неудачи", - рассказал Кляйн агентству Associated Press, уточняя, что собака не дышала и у нее не было пульса.Чтобы спасти животное, было применено искусственное дыхание и специальная кислородная маска для животных для вентиляции легких пса."Прошло 20 минут, и собака начала дышать самостоятельно, пришла в сознание, даже смогла ходить", - сообщает пожарный департамент Санта-Моники уточняет в пресс-релизе.После суток в кислородной палатке - приспособления для кислородотерапии маленьких детей - Налу полностью поправился.