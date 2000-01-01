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Бейт-Шемеш. Староста синагоги насиловал 11-летнего мальчика | Фото: Thinkstock24.03 15:34   MIGnews.com

Бейт-Шемеш. Староста синагоги насиловал 11-летнего мальчика

Государственное обвинение Израиля подало обвинительное заключение в отношении жителя Бейт-Шемеша, который надругался над 11-летним мальчиком. Совершив нападение на ребенка, он заплатил ему за молчание.

Прокуратура Иерусалимского округа обвиняет 51-летнего Авраама Эйзенбаха в двукратном совершении непристойных действий в отношении несовершеннолетнего.

Как выяснило следствие, работая в синагоге Бейт-Шемеша старостой (габаем), Эйзенбах дважды вынудил 11-летнего израильтянина пройти с ним в фургон за синагогой, где он подвергался сексуальному насилию. В обмен на его молчание Эйзенбах дал мальчику 20 шекелей.

Полиция арестовала педофила на прошлой неделе. Если изначально Эйзенбах опровергал все выдвинутые против него обвинения, но по мере продвижения расследования некоторому выдвинутые против него обвинения он признал.
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