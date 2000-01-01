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Хосни Мубарак вернулся из тюрьмы домой 24.03 13:51   MIGnews.com

Хосни Мубарак вернулся из тюрьмы домой

В пятницу, 24 марта, экс-президент Египта Хосни Мубарак покинул военный госпиталь, в котором он провел преимущественную часть своего шестилетнего заключения. В настоящее время 88-летний Мубарак уже находится у себя дома в одном из столичных районов, сообщил адвокат бывшего главы государства Фарид ад-Диб.

"Бывший президент сегодня уже позавтракал у себя дома в районе Маср-эль-Гедида в компании своих родственников и нескольких близких друзей", - приводит слова юриста издание al-Masry al-Youm.

Ад-Диб также добавил, что впервые за многие годы следствия и пребывания под стражей Мубарак самостоятельно свободно прогулялся вокруг дома в сопровождении родственников. И от лицо бывшего президента поблагодарил всех египтян, которые "поддерживали его в течение нескольких лет, пока длилось судебное разбирательство".

По имеющимся сведениям, Мубарак намерен поселиться на государственной вилле в каирском районе Гелиополис недалекфо от президентского дворца, где жил в период правления страной.
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