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По делу о теракте в Лондоне задержали еще двоих человек | Фото: Thinkstock24.03 14:14   MIGnews.com

По делу о теракте в Лондоне задержали еще двоих человек

По данным Reuters, британские власти минувшей ночью задержали еще двоих подозреваемых по делу о теракте в Лондоне.

Теракт в Лондоне произошел 22 марта. По данным полиции, 52-летний Халид Масуд на машине наехал на пешеходов на Вестминстерском мосту, а позже напал с ножом на полицейских у здания парламента. Террориста ликвидировали. По последним данным, погибли четыре человека и около 30 пострадали.

Ранее сообщалось, что были задержаны восемь подозреваемых: семь мужчин и одна женщина. По последним данным, женщину освободили под залог, сейчас под арестом находятся девять человек.
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