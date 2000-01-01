По делу о теракте в Лондоне задержали еще двоих человек
По данным Reuters, британские власти минувшей ночью задержали еще двоих подозреваемых по делу о теракте в Лондоне.
Теракт в Лондоне произошел 22 марта. По данным полиции, 52-летний Халид Масуд на машине наехал на пешеходов на Вестминстерском мосту, а позже напал с ножом на полицейских у здания парламента. Террориста ликвидировали. По последним данным, погибли четыре человека и около 30 пострадали.
Ранее сообщалось, что были задержаны восемь подозреваемых: семь мужчин и одна женщина. По последним данным, женщину освободили под залог, сейчас под арестом находятся девять человек.